Из-за бытовой ссоры ковровчанин едва не зарубил соседа. Теперь 42-летний обвиняемый предстанет перед судом за покушение на убийство. По версии следствия, в августе этого года между соседями

Из-за бытовой ссоры ковровчанин едва не зарубил соседа. Теперь 42-летний обвиняемый предстанет перед судом за покушение на убийство. По версии следствия, в августе этого года между соседями на бытовой почве произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый с целью убийства нанес не менее двух ударов топором по голове своему ровеснику. Увидев, что из дома выбежала супруга