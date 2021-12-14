Смертельная авария произошла 13 декабря. О ДТП в своих соцсетях рассказал ковровский спасатель-блогер Михаил Быков. В селе Осипово столкнулись Мерседес и Урал. Спасателям пришло сообщение о

Смертельная авария произошла 13 декабря. О ДТП в своих соцсетях рассказал ковровский спасатель-блогер Михаил Быков. В селе Осипово столкнулись Мерседес и Урал. Спасателям пришло сообщение о том, что в иномарке оказался зажат водитель. Сотрудники поисково-спасательного отряда бросились на помощь. Пытаемся определить признаки жизни. К сожалению, пульса нет. Зрачок на свет не реагирует. Убираем все мешающие