Врио губернатора Александр Авдеев посетил Селивановский район.

Врио губернатора Александр Авдеев посетил Селивановский район. Глава региона побывал на гидротехническом сооружении на реке Колпь. В следующем году начнётся его реконструкция. Общая стоимость проекта – около 120 млн рублей. Планируемая дата окончания работ – 30 ноября 2022 года.«В первую очередь важно оперативно перенести опоры ГТС, чтобы успеть войти в программу по расчистке русла водоёма», − пояснил он.Александр Александрович также побывал и на стадионе «Олимп», который реконструируется с марта текущего года. Стоимость модернизации составила 273,6 млн рублей. Срок исполнения контракта 31 октября 2023 года. Подрядчик работает с опережением графика.«Спортивный объект будет включать футбольное поле с искусственным газоном и трибунами для зрителей, беговые дорожки с рекортановым покрытием, универсальную игровую площадку круглогодичного использования с искусственным льдом, площадки для воркаута, скейтбординга и ГТО, двухэтажный административный корпус с тренажёрным залом и залом для физкультурно-оздоровительных занятий, помещения для тренеров и персонала», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.В Красной Горбатке Александр Авдеев оценил благоустройство парка «Землянина». В сквере появилась новая открытая сцена, отремонтированы входная зона, лестничный спуск к реке и пешеходные дорожки, улучшено освещение территории, оборудована детская игровая площадка, организована смотровая, заменены беседки, установлены декоративные арки, оборудовано видеонаблюдение и звуковое сопровождение.Особое внимание губернатор уделил прививочным пунктам. В районе вакцинировано почти 60% жителей. В работе пунктов иммунизации задействованы волонтёры. Они вносят данные в регистр, занимаются доставкой медиков на дом, распространяют информационные листовки.В ходе встреч с местными жителями Александр Авдеев отметил, что сложных вопросов у районов достаточно и решить их все сразу трудно, но ускорять темп – необходимо.«Областная власть не оставит муниципалитеты наедине с их проблемами», - заверил глава региона.