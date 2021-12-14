Кольчугинским городским судом вынесен приговор организатору нарколаборатории. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на

Кольчугинским городским судом вынесен приговор организатору нарколаборатории. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2020 году подсудимый и двое его товарищей