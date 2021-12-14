Решение может быть обжаловано во Владимирском областном суде.

В Петушинском районе народный депутат Сергей Соколов судится с местным парламентом и главой адмиинстрации Еленой Володиной. Он считает, что досрочное освобождение с поста заместителя председателя Совета порочит его честь, достоинство и деловую репутацию.Напомним, что депутата сняли из-за того, что фамилия бывшего зампреда фигурировала в уголовном деле против заведующей детсада №47. Кстати, её муж также является коллегой Соколова. Саму Старкову обвиняют во взяточничестве.Народный избранник заявляет, что проходит свидетелем, что не может быть основанием для недоверия со стороны коллег. Ответчики настаивают, что это личный выбор райсовета.В результате Фемида признала законным отстранение Соколова и отказала в восстановлении на посту запреда. может быть обжаловано во Владимирском областном суде.