Госавтоинспекторы напоминают родителям о необходимости использования детьми световозвращающих элементов.

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева встретилась с родительской аудиторией учащихся средней общеобразовательной школы № 2 им. А.Г. Манько города Петушки.В утренние часы вместе с инспектором родители проконтролировали наличие у детей световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках. Ведь именно световозвращатели повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.А ученики среднего звена гимназии № 17 города Петушки лично продемонстрировали, какие могут быть световозвращающие элементы на одежде. На общешкольной линейке ребята продефилировали с фликерами-подвесками, значками, брелоками, показали, как используются светоотражающие жилеты и даже куртки. Получилось очень ярко, а главное, наглядно и познавательно.Родители, в свою очередь, отметили, что непременно проконтролируют наличие световозвращющих элементов на одежде своих детей, еще раз доказав, что родительское участие играет важную роль в становлении сознательности юных пешеходов.