Авария с тремя пострадавшими произошла на суздальской дороге около 12.35. На 240 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” столкнулись легковая Рено и рейсовый микроавтобус Мерседес. По

Авария с тремя пострадавшими произошла на суздальской дороге около 12.35. На 240 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” столкнулись легковая Рено и рейсовый микроавтобус Мерседес. По предварительной информации водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением транспортного средства, в результате допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом «Мерседес», следовавшим