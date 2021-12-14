В «управляшке» заверили, что материалы закуплены. Ремонт должен начаться на текущей неделе.
Во Владимире подвал дома № 3 «А» на улице Ноябрьской в Юрьевце заливают канализационные стоки. Запах фекалий пропитал стены и мебель в квартирах. Управляющая компания пока лишь обещает решить проблемы жильцов.
Владимирцы жалуются на антисанитарию, прогнившие коммуникации, отсутствие реальных действий со стороны УК, которая лишь ставит заплатки на трубах.
В «управляшке» заверили, что материалы закуплены. Ремонт должен начаться на текущей неделе.
Впрочем, если выполненные работы вновь не устроят собственников, они могут обратиться в ГЖИ. На днях редакция «33Live.Ru» рассказывала, что за год жилинспекция