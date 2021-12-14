В «управляшке» заверили, что материалы закуплены. Ремонт должен начаться на текущей неделе.

Во Владимире подвал дома № 3 «А» на улице Ноябрьской в Юрьевце заливают канализационные стоки. Запах фекалий пропитал стены и мебель в квартирах. Управляющая компания пока лишь обещает решить проблемы жильцов.Владимирцы жалуются на антисанитарию, прогнившие коммуникации, отсутствие реальных действий со стороны УК, которая лишь ставит заплатки на трубах.В «управляшке» заверили, что материалы закуплены. Ремонт должен начаться на текущей неделе.Впрочем, если выполненные работы вновь не устроят собственников, они могут обратиться в ГЖИ. На днях редакция «33Live.Ru» рассказывала, что за год жилинспекция