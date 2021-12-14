10 декабря главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева подвела итоги работы инспекции за 2021 год. В области насчитывается 12 796 многоквартирных домов, из них 7 247 находятся

10 декабря главный жилищный инспектор Владимирской области Елена Андреева подвела итоги работы инспекции за 2021 год. В области насчитывается 12 796 многоквартирных домов, из них 7 247 находятся под управлением управляющих организаций, 1318 − в управлении ТСЖ/ЖСК, 4 020 осуществляют непосредственное управление, а в 211 МКД не выбран способ управления, сообщают в ГЖИ. В этом