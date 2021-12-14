Они обратились к врио губернатора Александру Авдееву.

Научная общественность Владимирской области обратилась к врио губернатора Александру Авдееву с просьбой добиться выделения средств на строительство здания Госархива. Площадка определена, проект готов, но денег нет.Архивисты обеспокоены условиями хранения уникальных документов, сохранность которых находится под угрозой. Интересно, что по закону о реституции Владимирская епархия предъявила претензии на бывшую Воскресенскую церковь. Учреждение должны передать РПЦ весной следующего года, но перевозить архивные фонды некуда.При этом в областном бюджете 2021 года изначально были заложены средства на возведение нового здания, но их перераспределили на ковровскую школу. По ПСД на эти цели требуется более миллиарда рублей.Сейчас общественники просят Александра Александровича разобраться в ситуации и сдвинуть её с мёртвой точки.﻿