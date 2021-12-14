Ранее, в 2019 году, во Владимирской области было установлено 30 камер видеонаблюдения с круговым обзором

Во Владимирскую область поступило 20 видеосистем раннего обнаружения лесных пожаров. Комплекты камер видеонаблюдения с программным обеспечением «Пожарный сторож» приобрел ГАУ «Владимирский лесхоз». Их планируют разместить на территории Вязниковского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Меленковского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов.Ранее, в 2019 году, во Владимирской области было установлено 30 камер видеонаблюдения с круговым обзором на вышках операторов сотовой связи. Замдиректора департамента лесного хозяйства Алексей Кузнецов уверен, что созданная система комплексного обнаружения возгораний в лесах области - включая наземное и авиационное патрулирование, возможности видеомониторинга - позволит минимизировать их последствия либо вовсе избежать возникновения крупных лесных пожаров.