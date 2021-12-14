В нашем регионе производится порядка трехсот тонн хлебобулочных изделий каждый день. И каждый день...

В нашем регионе производится порядка трехсот тонн хлебобулочных изделий каждый день. И каждый день производитель борется за то, чтобы цена на социальный продукт не поднялась, а производство при этом не разорилось. О непростом времени для главного продукта, - в нашем репортаже.В Ростове - все сырье в регионе, в Калмыкии - даже с водой бывают проблемы, а сколько проблем с хлебопечением на Дальнем Востоке, в Заполярье, но хлебопекарное дело должно развиваться повсеместно. 24 региона посетил в этом году Презедент Российского союза пекарей Алексей Лялин и члены Правления Союза. Проблемы, меры поддержки и лучшие практики регионов страны, в том числе Владимирской области, были обсуждены за круглым столом на Владимирском инвестиционном конгрессе.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области:- За последние годы мы видим некоторое снижение производства традиционного нашего хлеба - индустриального хлеба, но видим возрастающий спрос на мелкоштучные хлебные изделия, на крафтовые хлеба, функциональные с улучшенными характеристиками. Я думаю, дальнейшее развитие отрасли и связано с развитием этих направлений. В любом случае, большая часть наших жителей потребляет именно дешевый, социальный индустриальных хлеб, и главная задача государства, конечно, не допустить вот этого роста цен на фоне роста себестоимости производства этих хлебов.Требования к хлебу как к соцпродукту растут, а ценам меняться не позволено. Против растущих ценников и государство, и общество. Понять можно и хлебопеков : работать в убыток невозможно, как и держаться политики: "за что купил, за то и продаю".Алексей Лялин, управляющий КГ DELAVANT, президент Российского союза пекарей:- Хлеб - это рыночный продукт, хлеб должен был продаваться по рыночным ценам, а помощь государства должна быть направлена в сторону малоимущего населения, которым сегодня она действительно необходимо.Ещё одна проблема, по мнению президента Союза пекарей, - отсутствие информационной поддержки продукта №1 о его полезных качествах. Алексей Лялин уверен: на уровне госпрограммы обществу должны объяснить, что хлеб не приносит вреда, а набивший оскомину глютен вреден лишь 1 проценту людей. При этом хлеб содержит витамины и минералы, необходимые человеку. К сожалению, часто лучшее враг хорошего. Ввели обязательное использование упаковки. Это отражается и на цене, и на экологии.Алексей Лялин, управляющий КГ DELAVANT, президент Российского союза пекарей:- Мы генерим около 60-ти миллионов упаковок ежесуточно. И все это из-за чего? Из-за того, что хлеб нельзя продавать без упаковки, но я не помню...что кто-то отравился, получил заболевание после того, как он неупакованный хлеб купил в магазине.Меры региональной поддержки должны быть сбалансированы. По итогам форума предложения участников будут направлены в соответствующие государственные структуры. А подобные мероприятия Российский союз пекарей планирует провести и в других регионах России.Любовь Клюквина, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"