Мэрия Владимира представила программу подготовки к новогодним и рождественским праздникам. Она свёрстана с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Мэрия Владимира представила программу подготовки к новогодним и рождественским праздникам. Она свёрстана с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Площадки равномерно распределены по разным районам областного центра.
«Все представления в учреждениях культуры пройдут при обязательном соблюдении антиковидных требований по заполняемости залов», - подчеркнула заместитель начальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова.
Уже стартовала продажа билетов на детские новогодние елки. Почти 2000 юных владимирцев из многодетных и социально незащищённых семей получат их бесплатно. Таким же образом мэрия поощрит детей, добившихся успехов в учёбе, творчестве и спорте. Почти 1000 детей владимирских медиков, работающих в «красных зонах», тоже примут безвозмездное участие в торжествах. Мероприятия запланированы с 19 декабря по средину января.
Как рассказала руководитель городского управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Елена Корнева, каток на Пушкинском бульваре практически готов. В этом году на нём будет создана волшебная атмосфера сказки Андерсена «Снежная королева». Откроется четыре новых фотозоны: «Царство Снежной королевы», «Дом разбойницы», «Северная хижина» и «Лавочка желаний».
Он откроется 16 декабря. В будние дни площадка будет работать с 16:00 до 22:00, а в выходные и праздники - с 10:00 до 22:00 (технические перерывы - 13:00-13:40 и 17:00-17:40). Вход на каток - бесплатный, прокат коньков стоит 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе - 50 рублей.
Каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00, вход на каток для взрослых - 150 рублей, для детей до 12 лет - 50 рублей. Прокат - 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе - 50 рублей.
Каток на стадионе «Лыбедь» откроется после Нового года. Режим работы: с 11:00 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 17:00), вход - 200 рублей. Прокат - 60 рублей, аренда ячейки - 60 рублей.
В течение декабря будут залиты следующие корты:
В текущем году планируется «Забег Дедов Морозов», который состоится в «живом» формате. Пока он запланирован на 15 января.
С 24 декабря по 31 декабря во Владимире будут работать традиционные елочные базары. Места для их размещения определят через аукционы. Сейчас заявления по размещению торговых точек предоставлены по следующим адресам:
Напомним, что к оформлению города к Новому году власти приступили с 15 ноября. Уже установлены оригинальные световые консоли на опорах освещения, на кронах деревьев и натуральных елей, на основных магистралях и площадях. Всего размещено 197 разнообразных элементов, около 900 световых фигур.