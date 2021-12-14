Мэрия Владимира представила программу подготовки к новогодним и рождественским праздникам. Она свёрстана с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Мэрия Владимира представила программу подготовки к новогодним и рождественским праздникам. Она свёрстана с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Площадки равномерно распределены по разным районам областного центра.«Все представления в учреждениях культуры пройдут при обязательном соблюдении антиковидных требований по заполняемости залов», - подчеркнула заместитель начальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова.Уже стартовала продажа билетов на детские новогодние елки. Почти 2000 юных владимирцев из многодетных и социально незащищённых семей получат их бесплатно. Таким же образом мэрия поощрит детей, добившихся успехов в учёбе, творчестве и спорте. Почти 1000 детей владимирских медиков, работающих в «красных зонах», тоже примут безвозмездное участие в торжествах. Мероприятия запланированы с 19 декабря по средину января.Как рассказала руководитель городского управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Елена Корнева, каток на Пушкинском бульваре практически готов. В этом году на нём будет создана волшебная атмосфера сказки Андерсена «Снежная королева». Откроется четыре новых фотозоны: «Царство Снежной королевы», «Дом разбойницы», «Северная хижина» и «Лавочка желаний».Он откроется 16 декабря. В будние дни площадка будет работать с 16:00 до 22:00, а в выходные и праздники - с 10:00 до 22:00 (технические перерывы - 13:00-13:40 и 17:00-17:40). Вход на каток - бесплатный, прокат коньков стоит 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе - 50 рублей.Каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00, вход на каток для взрослых - 150 рублей, для детей до 12 лет - 50 рублей. Прокат - 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе - 50 рублей.Каток на стадионе «Лыбедь» откроется после Нового года. Режим работы: с 11:00 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 17:00), вход - 200 рублей. Прокат - 60 рублей, аренда ячейки - 60 рублей.В течение декабря будут залиты следующие корты:В текущем году планируется «Забег Дедов Морозов», который состоится в «живом» формате. Пока он запланирован на 15 января.С 24 декабря по 31 декабря во Владимире будут работать традиционные елочные базары. Места для их размещения определят через аукционы. Сейчас заявления по размещению торговых точек предоставлены по следующим адресам:Напомним, что к оформлению города к Новому году власти приступили с 15 ноября. Уже установлены оригинальные световые консоли на опорах освещения, на кронах деревьев и натуральных елей, на основных магистралях и площадях. Всего размещено 197 разнообразных элементов, около 900 световых фигур.