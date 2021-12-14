Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 701 владимирца.

Во Владимирской области на 14 декабря выявлено 293 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 63 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 36 - в Муромском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 24 - в Александровском районах. По 16 инфицированных прибавилось в Вязниковском и Кольчугинском, по 15 - в Суздальском и Петушинском, 10 - в Юрьев-Польском, 6 - в Меленковском районах. По 4 положительных теста на ковид пришли пациентам в Селивановском и Камешковском районах, по 3 - в Гороховце и в Собинском районе, а также по 2 - в Киржачском, Судогодском районах и в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 701 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 851 случай во Владимире, 8815 - в Гусь-Хрустальном районе, 8532 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.