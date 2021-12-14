Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на...

Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на постоянной основе проводятся проверки соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ноябре 2021 года в федеральном казенном учреждении ИК-4 и ФКУ ИК-5 УФСИН области выявлен ряд осужденных имеющих татуировки, содержащие элементы, сходные с нацистской символикой, которые ими публично демонстрировались.В этой связи спецпрокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения трое осужденных привлечены к административной ответственности в виде штрафа.Фото: https://pixabay.com/ru/