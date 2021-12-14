Об этом рассказал врио вице-губернатора Александр Ремига.

Во Владимирской области с 15 декабря не будут вводить QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщил замгубернатора Александр Ремига.«Решение принял врио губернатора Александр Авдеев. Причиной стали обращения бизнеса и общественников. Мы понимаем, что новогодние праздники - это время, когда ряд организаций делает кассу, поэтому принято такое решение», - подчеркнул вице-губернатор.Напомним, что владимирские предприниматели создали против ужесточения антиковидных ограничений. Её подписали уже свыше 1500 человек.Ранее в Госдуме вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте.