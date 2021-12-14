Фельдшерские пункты начнут приём пациентов в 2022 году.

Во Владимирской области построили три новых ФАПа и открыли амбулаторию в Папулино. Сельские медпункты появились в деревнях Гатиха и Толстиково, а также в Григорово.«ФАПы будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Первых пациентов они примут в первом полугодии 2022 года после получения лицензии», - уточнил главный врач Меленковской центральной районной больницы Валерий Вишняков.При этом в амбулатории села Папулино, которая обслуживает более 2000 человек, уже ведётся приём больных. В учреждении заменены инженерные коммуникации, двери, окна и сантехника. Входная группа оборудована подъёмником для маломобильных граждан и кнопкой вызова медперсонала.По информации главврача Камешковской ЦРБ Сергея Тимкина, фельдшерский пункт в Гатихе планируют ввести в эксплуатацию на следующей неделе.«В районе обслуживания проживает более 900 человек», – добавил Сергей Тимкин.Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется во всей стране с 2021 года и рассчитана на 5 лет.