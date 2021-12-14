Александровская городская прокуратура провела проверку на предмет исполнения органами местного...

Александровская городская прокуратура провела проверку на предмет исполнения органами местного самоуправления сельских поселений Александровского района требований федерального законодательства при реализации полномочий по участию в организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов.Как сообщила прокуратура Владимирской области, в ряде населенных пунктов Каринского, Следневского, Андреевского сельских поселений площадки накопления ТКО не соответствуют предъявляемым требованиям (отсутствие ограждения, твердого покрытия и.т.д).В этой связи городским прокурором в суд направлены административные исковые заявления о признании бездействия органов местного самоуправления незаконным, обязании администраций сельских поселений оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства; муниципальных правил благоустройства.Иски удовлетворены, решения суда вступили в законную силу. Вопрос фактического устранения нарушений находится на контроле надзорного органа.Фото: https://pixabay.com/ru/