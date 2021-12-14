13 декабря 2021 года трагически ушел из жизни Яневский Владимир Викторович. Вчера утром в службы...

13 декабря 2021 года трагически ушел из жизни Яневский Владимир Викторович.Вчера утром в службы спасения поступило сообщение о том, что на участке Содышки в районе Богослово тонет мужчина. По словам очевидцев, по тонкому льду гулял мужчина с собакой, в какой-то момент он начал тонуть, к нему бросился его пёс, который также стал тонуть. К сожалению, мужчина ушёл под воду до прибытия спасателей, собаку удалось вытащить из воды. Позднее спасатели аварийно-спасательной службы области нашли и извлекли погибшего. Им оказался Яневский Владимир Викторович.Родился Яневский Владимир Викторович в 1948 году в г. Кольчугино Владимирской области.В 1967 году поступил в Московское высшее техническое училище им. Баумана. По окончании МВТУ им.Баумана направлен на одно из оборонных предприятий Тульской области, где работал мастером, механиком, начальником цеха, являлся председателем Совета молодых специалистов завода.В 1975 году вместе с семьёй переехал жить в г.Владимир. Поступил на вечернее отделение строительного факультета Политехнического института, работал в системе Объединения «Облремстрой» главным инженером ремонтно-строительного управления и секретарём парткома Объединения.В 1982 году направлен на работу на строительство магистрального газопровода Уренгой-Ужгород, где работал главным инженером и начальником отделения Ягельной дирекции строящихся газопроводов. С 1986 года после возвращения во Владимир работал на хозяйственной работе в Обкоме КПСС.С 1994 по 2003 год возглавлял Владимирский филиал Государственного ОКБ «Горизонт». Имеет правительственные награды. Был депутатом народных депутатов города Владимира XV созыва. Являлся учредителем сети клиник «Твой доктор». Коллектив клиники «Твой доктор» выражает соболезнования родным и близким.Прощание состоится 15 декабря 2021 года в ритуальном зале на ул.Вокзальной д.47 в 10-00.