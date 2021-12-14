На территории Владимирской области 14 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 293 случая...
На территории Владимирской области 14 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
63 - во Владимире
37 - в Ковровском районе
36 - в Муромском районе
35 - в Гусь-Хрустальном районе
24 - в Александровском районе
16 - в Вязниковском районе
16 - в Кольчугинском районе
15 - в Суздальском районе
15 - в Петушинском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Меленковском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Камешковском районе
3 - в Гороховце
3 - в Собинском районе
2 - в Киржачском районе
2 - в Радужном
2 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 701 случай заболевания.