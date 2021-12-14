На территории Владимирской области 14 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 293 случая...

На территории Владимирской области 14 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 293 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:63 - во Владимире37 - в Ковровском районе36 - в Муромском районе35 - в Гусь-Хрустальном районе24 - в Александровском районе16 - в Вязниковском районе16 - в Кольчугинском районе15 - в Суздальском районе15 - в Петушинском районе10 - в Юрьев-Польском районе6 - в Меленковском районе4 - в Селивановском районе4 - в Камешковском районе3 - в Гороховце3 - в Собинском районе2 - в Киржачском районе2 - в Радужном2 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 701 случай заболевания.