На четыре меньше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, и это позволяет не наращивать коечный фонд для больных коронавирусом. Всего лабораторно подтверждённых

На четыре меньше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, и это позволяет не наращивать коечный фонд для больных коронавирусом. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 76 701. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (63 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 69. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17