Введение QR-режима в регионе с 15 декабря....отменено. Об этом сегодня на брифинге в белом доме...

Введение QR-режима в регионе с 15 декабря....отменено. Об этом сегодня на брифинге в белом доме сообщил врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Как мы живем после 15 декабря, это точно также как мы живем и сегодня, то есть те ограничения, которые существуют , они существуют из рекомендаций Роспотребнадзора, что по графику работы если взять общепиты, рассадке, не буду перечислять все их выучили наизусть.Решение не вводить QR-режим принято врио губернатора области Александром Авдеевым как некий компромисс по отношению к представителям местного бизнеса. Как отмечают в белом доме, жесткие ограничительные меры в праздничные недели сильно ударят по предпринимателям, что напрямую скажется на экономике региона.