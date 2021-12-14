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<a href="https://33live.ru/novosti/14-12-2021-zaveduyushhij-xirurgicheskogo-centra-v-pervom-klinicheskom-dmitrij-kuznecov-rasskazal-o-sovremennyx-texnologiyax-v-lechenii.html" target="_blank">Заведующий хирургического центра в Первом Клиническом Дмитрий Кузнецов рассказал о современных технологиях в лечении</a> - Пролапс тазовых органов - частое явление у многих только что родивших женщин. О современных...