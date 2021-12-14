В центре Петербурга мужчина пострадал от падения ледяной глыбы с крыши. Вероятно, инцидент произошел из-за недостаточной активности комитетов Смольного по уборке города от снега и наледи. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подтвердила факты нарушений уборки территорий и кровель нежилых зданий.

В центре Петербурга мужчина пострадал от падения ледяной глыбы с крыши. Вероятно, инцидент произошел из-за недостаточной активности комитетов Смольного по уборке города от снега и наледи. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подтвердила факты нарушений уборки территорий и кровель нежилых зданий.Несчастный случай произошел на 3-й Советской улице вечером 13 декабря. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. После инцидента жилкомсервис начал активно чистить крышу, СМИ.Накануне ГАТИ выявила нарушения уборки территорий и кровель нежилых зданий Петербурга от снега и наледи. Нарушения нашли на трети из 250-ти проверенных инспекторами крыш. По итогам проверки коммунальщикам более чем на 2,2 млн рублей.ГАТИ также осталась недовольна уборкой от снега дорог и тротуаров, хотя за месяц до начала снегопадов губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности города к зиме.