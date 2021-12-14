Не чистят пешеходную дорожку от снега. Жалуются жители дома номер 28 «Б» по улице Верхняя Дуброва. Вместо нормальной дороги – здесь узкая заснеженная тропинка. К тому же еще и крайне

Не чистят пешеходную дорожку от снега. Жалуются жители дома номер 28 «Б» по улице Верхняя Дуброва. Вместо нормальной дороги – здесь узкая заснеженная тропинка. К тому же еще и крайне скользкая. Среди страдающих и 76-летняя Вера Цибикова. Этой дорогой она ходит в соседний магазин. Пожилая женщина уже неоднократно здесь падала. Инвалид не понимает, почему квартплату