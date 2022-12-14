Хотите обратиться напрямую к власти? Используйте госпаблики!

Во Владимирской области 1 700 госучреждений ведут официальные страницы в соцсетях.Прямая и, что самое главное, результативная связь органов власти и населения — задача, которая с 1 декабря ложится на госпаблики или, другими словами, официальные страницы различных ведомств — от школ до региональных министерств и департаментов. Основной площадкой взаимодействия «назначена» социальная сеть «ВКонтакте», ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 миллионов пользователей. Однако не менее активно госпаблики развиваются и в «Одноклассниках».На днях Минцифры отчиталось о предварительных итогах. Как заявил министр Максут Шадаев, на данный момент функционируют более 130 000 страниц ведомств и подведомственных учреждений. Перед каждой из них в следующем году стоит задача по улучшению контента и привлечению пользователей в официальные сообщества. И это большой вызов, ведь по словам гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, подразделениями которого являются Центры управления регионом — именно они на местах помогают реализовывать программу, «в среднем на регион приходится 1 700 пабликов».Наша область в этом смысле эталонная. По данным владимирского ЦУР, точно такое число страниц госучреждений создано «Вконтакте» - 1 700. По сути, теперь любой вопрос жители могут решить в интернете — будь то уборка мусора, начисление пособий, проблемы с благоустройством, - написав в официальное сообщество нужного ведомства. Судя по недавней прямой линии с руководителем ЦУР Дмитрием Лавровым, время ответа составляет в среднем около пяти часов. И что важно, информация поступит на ту же площадку, где и был задан вопрос, то есть метаться от «ВК» к «Одноклассникам» не придется.- В октябре «Диалог» проводил социологическое исследование: 51% пользователейсоцсетей читают страницы органов власти и госучреждений. Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете, - заключает Владимир Табак.Чтобы максимально привлечь граждан в официальные сообщества, интернет-инструментарий соцсетей постоянно расширяется. Теперь, кроме привычных постов, пользователи могут смотреть эфиры с главами ведомств, администраций и общественных движений. И число форматов только будет расти, как и качество контента, уровень обратной связи и результативность работы власти.