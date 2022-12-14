Карьера Михаила Шуфутинского начиналась на сценах московских ресторанах. Потом эмигрировал в Америку и пел в кабаках уже там. В начале 90-х певец отправился по приглашению в свой первый тур по Украине и России. С тех пор у него выросли и гонорары, и требования к организаторам выступлений. О чем он и рассказал Дни.ру за кулисами концерта Наш новый год.

Карьера Михаила Шуфутинского начиналась на сценах московских ресторанах. Потом эмигрировал в Америку и пел в кабаках уже там. В начале 90-х певец отправился по приглашению в свой первый тур по Украине и России. С тех пор у него выросли и гонорары, и требования к организаторам выступлений. О чем он и рассказал "Дни.ру" за кулисами концерта "Наш новый год".Обязательное условие, которое выдвигает шансонье к тем, кто заказывает его выступление – наличие круга (стульчака) на унитазе в гостинице. "Место, куда и приезжаю выступать, и условия там должны быть не намного хуже, чем у меня дома, иначе какой смысл мне туда ехать", – говорит певец. Он, напомним, имеет двухэтажный особняк в подмосковном в поселке Внуково. Дом общей площадью в более 800 кв. метров с бассейном и сауной строили около трех лет. И он поражает роскошью!Певец всегда мечтал о хорошей жизни и доме, поэтому признался как-то: "Я прошел в своей жизни все: бывали периоды, когда у нас просто не было денег. В детстве я жил достаточно бедно. Тогда все жили бедно, особенно после войны (он родился в 1948 году – Прим. ред.). Все нуждались, все работали. Поэтому сейчас я особенно ценю комфорт, уют и удобство".При этом черную икру певец не заказывает на гастролях. "Я могу ее поесть и без райдер, – заверил певец-миллионер. – А вот что мне нужно, так это черная пленка на окнах в отеле, чтобы после перелета полдня поспать в темноте и восстановить связки".Не забывает артист и про поддержание хорошей формы. "Когда есть возможность, я плаваю в бассейне, – пояснил Шуфутинский. – Что же касается диеты, то я стараюсь себе поменьше отказывать в каких-то вещах". Например, певец вполне может позволить себе выпить. "С бодуна обязательно надо поесть горячего жирного супа, – смеется Шуфутинский. – И все будет хорошо!"