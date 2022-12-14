Департамент здравоохранения Владимирской области сообщил, что число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом на въезде во Владимир выросло до 25 человек. Авария, напомним, произошла 13

Департамент здравоохранения Владимирской области сообщил, что число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом на въезде во Владимир выросло до 25 человек. Авария, напомним, произошла 13 декабря около 9:20. На 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части,