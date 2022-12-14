Глава города Владимира проверил качество уборки улиц в условиях непрекращающегося...
Глава города Владимира проверил качество уборки улиц в условиях непрекращающегося снегопада.
Область вновь держит "снежный экзамен". Сложная обстановка и во Владимире. Как идёт уборка улиц, проверил новый глава областного центра Дмитрий Наумов. Репортаж Ольги Яцык.
Зима не только радует нас белым снегом, но и усложняет жизнь водителям и пешеходам вот такой "кашей" на дорогах. Для проверки качества уборки города в рейд вышли сотрудники управления ЖКХ и глава Владимира Дмитрий Наумов. Из-за перепадов температуры и осадков дороги сначала превратились в реки, а затем в каток - передвигаться по тротуарам впору на коньках. Работать коммунальщикам приходится в несколько смен.
Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки города Владимира:
- В среднем, на механизированную и ручную уборку города выходят порядка 50-ти единиц техники, где-то от 50-60 ручников - это уборщики территорий. Плюс на присоединенных территориях порядка 15-20-ти человек.
Главная проблема - нехватка техники и рабочих рук. На данный момент около двадцати процентов работников центра управления городскими дорогами на больничном. Плюс припаркованные на обочине автомобили, которые мешают проехать коммунальной технике.
Ольга Яцык, корреспондент:
- За сутки на улицы города выводится порядка 90 единиц техники. В основном, работа ведется ночью, так как трассы свободные.
Спрашиваем у владимирцев, насколько их устраивает уборка городских дорог.
Геннадий, житель Владимира:
- Нормально.
Лидия, жительница Владимира:
- Чистили у нас вчера, когда снегом замело. Сейчас там хорошо во дворе.
Алексей, житель Владимира:
- В среднем, во дворах не доволен. Ни пройдешь ни проедешь даже на машине. На улицах центральных потихонечку стараются.
А вот здесь необходимо разделять зону ответственности, подчеркивает глава города Дмитрий Наумов. Муниципальные коммунальные службы отвечают за уборку тротуаров, дорог общего назначения и парков. А придомовые территории убирают управляющие компании. Поэтому жителям многоквартирных домов нужно обращаться туда.
Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:
- Вот здесь уже совместно с управляющими компаниями наше управление ЖКХ проводит постоянный контроль за состоянием дворов. Конечно, там проблем больше. У них где-то меньше техники, где-то не хватает людей. И еще, следующие категории зоны ответственности это, конечно же, всевозможные торговые точки, магазины и организации коммерческой направленности. Прежде всего, это торговые центры. У них свои стоянки парковочные, они за них отвечают сами.
Руководитель одной из управляющих компаний подтверждает проблему с припаркованными авто. Под "крылом" его предприятия находится 132 дома во Владимире. К зиме готовились заранее, поэтому особых нареканий со стороны жильцов, по его словам, нет.
Артур Захарян, гендиректор управляющей компании:
- Два мини-погрузчика, два трактора. В зимнее время основная проблема - сосульки и зимняя уборка. Плюс еще два гидроподъемника. То есть, в этом плане у нас все нормально.
Во Владимире 49 управляющих компаний, которые обслуживают более двух тысяч многоквартирных домов. Не у всех на балансе имеется необходимая техника. Но в последнее время компании увеличили свои автопарки, заявляют в управлении ЖКХ. Если есть замечания, то всегда можно обратиться в муниципальный жилищный контроль.
Михаил Поворов, заместитель начальника управления ЖКХ г. Владимира:
- В рамках лицензионного надзора за нарушение правил штраф составляет 250 тысяч рублей на управляющую компанию. А в рамках благоустройства злостным нарушителям штраф предусмотрен от 50 тысяч рублей.
До первого января действует мораторий на проверки деятельности управляющих компаний, но злостных нарушителей в городе нет. Подобные рейды, заявляют в городской администрации, будут проводиться регулярно.
Ольга Яцык, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”