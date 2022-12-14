Глава города Владимира проверил качество уборки улиц в условиях непрекращающегося...

Глава города Владимира проверил качество уборки улиц в условиях непрекращающегося снегопада.Область вновь держит "снежный экзамен". Сложная обстановка и во Владимире. Как идёт уборка улиц, проверил новый глава областного центра Дмитрий Наумов. Репортаж Ольги Яцык.Зима не только радует нас белым снегом, но и усложняет жизнь водителям и пешеходам вот такой "кашей" на дорогах. Для проверки качества уборки города в рейд вышли сотрудники управления ЖКХ и глава Владимира Дмитрий Наумов. Из-за перепадов температуры и осадков дороги сначала превратились в реки, а затем в каток - передвигаться по тротуарам впору на коньках. Работать коммунальщикам приходится в несколько смен.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки города Владимира:- В среднем, на механизированную и ручную уборку города выходят порядка 50-ти единиц техники, где-то от 50-60 ручников - это уборщики территорий. Плюс на присоединенных территориях порядка 15-20-ти человек.Главная проблема - нехватка техники и рабочих рук. На данный момент около двадцати процентов работников центра управления городскими дорогами на больничном. Плюс припаркованные на обочине автомобили, которые мешают проехать коммунальной технике.Ольга Яцык, корреспондент:- За сутки на улицы города выводится порядка 90 единиц техники. В основном, работа ведется ночью, так как трассы свободные.Спрашиваем у владимирцев, насколько их устраивает уборка городских дорог.Геннадий, житель Владимира:- Нормально.Лидия, жительница Владимира:- Чистили у нас вчера, когда снегом замело. Сейчас там хорошо во дворе.Алексей, житель Владимира:- В среднем, во дворах не доволен. Ни пройдешь ни проедешь даже на машине. На улицах центральных потихонечку стараются.А вот здесь необходимо разделять зону ответственности, подчеркивает глава города Дмитрий Наумов. Муниципальные коммунальные службы отвечают за уборку тротуаров, дорог общего назначения и парков. А придомовые территории убирают управляющие компании. Поэтому жителям многоквартирных домов нужно обращаться туда.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Вот здесь уже совместно с управляющими компаниями наше управление ЖКХ проводит постоянный контроль за состоянием дворов. Конечно, там проблем больше. У них где-то меньше техники, где-то не хватает людей. И еще, следующие категории зоны ответственности это, конечно же, всевозможные торговые точки, магазины и организации коммерческой направленности. Прежде всего, это торговые центры. У них свои стоянки парковочные, они за них отвечают сами.Руководитель одной из управляющих компаний подтверждает проблему с припаркованными авто. Под "крылом" его предприятия находится 132 дома во Владимире. К зиме готовились заранее, поэтому особых нареканий со стороны жильцов, по его словам, нет.Артур Захарян, гендиректор управляющей компании:- Два мини-погрузчика, два трактора. В зимнее время основная проблема - сосульки и зимняя уборка. Плюс еще два гидроподъемника. То есть, в этом плане у нас все нормально.Во Владимире 49 управляющих компаний, которые обслуживают более двух тысяч многоквартирных домов. Не у всех на балансе имеется необходимая техника. Но в последнее время компании увеличили свои автопарки, заявляют в управлении ЖКХ. Если есть замечания, то всегда можно обратиться в муниципальный жилищный контроль.Михаил Поворов, заместитель начальника управления ЖКХ г. Владимира:- В рамках лицензионного надзора за нарушение правил штраф составляет 250 тысяч рублей на управляющую компанию. А в рамках благоустройства злостным нарушителям штраф предусмотрен от 50 тысяч рублей.До первого января действует мораторий на проверки деятельности управляющих компаний, но злостных нарушителей в городе нет. Подобные рейды, заявляют в городской администрации, будут проводиться регулярно.Ольга Яцык, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”