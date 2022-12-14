Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования резонансной аварии с автобусом во...

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования резонансной аварии с автобусом во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.Напомним, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).По данным следствия, авария произошла 13-го декабря 2022 года по маршруту «Владимир — Гусь-Хрустальный». Водитель автобуса на 294 км «Золотого кольца» не справился с управлением и наехал на ограждение.В момент ДТП в салоне находилось 37 человек. Из них 17 (по официальным данным) были госпитализированы с различными травмами, среди них — трое детей. Позже стало известно, что за помощью обратились и другие пассажиры.Фото (фрагмент видео): пресс-служба СУ СК по Владимирской области