В ДНР также доставлены материалы для замены окон в зданиях.

Владимирская область продолжает оказывать гуманитарную помощь подшефному Докучаевску. В ДНР доставлены материалы для замены окон в зданиях. Передано более 1500 тысяч книг, среди которых произведения русской классики, современных авторов и детская литература.Владимирским мобилизованным направлены вещи и продукты. Студенты Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа собрали военным более 10 коробок с термобельём, балаклавами, подшлемниками, носками и перчатками.