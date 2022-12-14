И не стать жертвой мошенников при покупке квартиры.

И не стать жертвой мошенников при покупке квартиры.Самостоятельный поиск квартиры, с одной стороны, позволяет сэкономить на услугах риелтора, с другой – сопряжен с рисками наткнуться на фальшивое объявление о продаже жилья. Распознать объявление, составленное мошенниками, можно по нескольким признакам.Чересчур низкая ценаЧрезмерно заниженная цена, пожалуй, главный пункт, который должен насторожить потенциального покупателя.Перед поиском конкретных объявлений стоит посмотреть на средние цены в интересующем районе. В таком случае можно прикинуть среднюю стоимость квартиры в доме того или иного типа. Жилье со свежим ремонтом в современном доме не может предлагаться по той же цене, что и потрепанная квартира в хрущевке. И какой бы привлекательной ни была стоимость, скорее всего это объявление – фейк.Странные фотографииОтсутствие фотографий некоторых комнат может означать, что часть помещений находится в очень плохом состоянии. Если же объявление вообще без фотографий, возможно, лота просто не существует, а недобросовестные риелторы таким образом набирают базу клиентов.Не стоит радоваться и слишком красивым фотографиям, особенно если вы просматриваете объявление о продаже стандартной квартиры, а на изображениях видите чуть ли не элитное жилье. Нажав на фото, можно перетащить его в отдельную вкладку в браузере. Далее нажмите на него правой кнопкой мыши, в меню один из пунктов позволит найти эту картинку в интернете. Возможно, фотография была скачана из базы готовых изображений и не имеет ничего общего с продаваемым жильем.Искаженные данные о квартиреДанный пункт требует особой внимательности со стороны покупателя. Неверно указанная площадь одной из комнат или этаж, иное число окон, неверное количество собственников жилья, другая часть района и т.д. Приукрашенное объявление вынудит вас прийти на просмотр. А дальше риелтор рассчитывает, что вы согласитесь на покупку даже при наличии каких-то недостатков, скрытых в объявлении.У квартиры хорошая цена, но она долго экспонируетсяЦена – определяющий фактор при продаже жилья на вторичном рынке. Лот с хорошей стоимостью быстро находит покупателя. И если вы видите красивую квартиру и с привлекательным ценником, но объявление висит уже несколько месяцев, значит у жилья какие-то серьезные проблемы. Другие потенциальные покупатели их обнаружили и отказались от приобретения данной квартиры.Объявление-шаблонТекст объявления не должен быть перенасыщен бесполезными эпитетами: лучшая, самая красивая, самая дешевая и т.д. Такие фразы ничего не сообщают о реальных характеристиках квартиры. Хорошее объявление должно содержать полноценное описание продаваемого лота. Если же данных мало, это повод задуматься, что от вас пытаются скрыть.