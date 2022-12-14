Команда из Коврова выиграла «Новогодний кубок» КВН Владимирской области. После длительного...

Команда из Коврова выиграла «Новогодний кубок» КВН Владимирской области.После длительного перерыва (3 года) во Владимирском регионе снова прошли игры весёлых и находчивых. В Областном Дворце культуры и искусства соревновались 12 команд — молодые люди от 14 до 35 лет.Среди гостей на «Новогоднем кубке» присутствовал губернатор Владимирской области — Александр Авдеев. Игру оценивало компетентное жюри: Владимир Куимов, Ольга Демина, Геннадий Бобков, Роман Александров и др.«Новогодний кубок» выиграла команда «Сборная КГТА» Ковровской государственной технологической академии имени Василия Алексеевича Дегтярёва.Серебро заняла «Сборная волонтеров» из Селивановского района. Ну, а третье почётное место завоевала «Сборная Владимирского филиала РАНХиГС».Фото: официальный telegram-канал губернатора Владимирской области «Авдеев.О важном»