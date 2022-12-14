Главные причины затора - снегопады и несколько ДТП.

Во Владимирской области на трассе М-7 у Покрова образовалась многокилометровая пробка. Главные причины затора - снегопады, ремонт дорог и несколько ДТП.Трафик остановился до Покрова и после города по полосе в сторону Москвы. Проблемы потоку машин создают и ремонтные дорожные работы, которые ведутся на двух участках автомагистрали. На «семерке» также зафиксированы два ДТП. Сложность автомобилистам создаёт и непрекращающийся снегопад.В обратном направлении транспорт движется намного бодрее. Видимых проблем пока нет.