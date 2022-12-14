Камешковский районный суд приговорил жителя Московской области к 1,5 годам колонии за то, что тот не убрал с дороги тушку сбитого лося, ставшей причиной гибели другого автомобилиста. По

Камешковский районный суд приговорил жителя Московской области к 1,5 годам колонии за то, что тот не убрал с дороги тушку сбитого лося, ставшей причиной гибели другого автомобилиста. По данным пресс-службы судов Владимирской области, ночью 19 мая подсудимый ехал на грузовом авто из Нижнего Новгорода в сторону Владимира. Внезапно на дорогу выскочил лось. Дальнобойщик не успел