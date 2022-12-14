Госдума на пленарном заседании 14 декабря приняла в первом чтении законопроекты по защите страны и граждан от террористической и диверсионной угроз. Наказание для виновных будет максимально жестким заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании 14 декабря приняла в первом чтении законопроекты по защите страны и граждан от террористической и диверсионной угроз. Наказание для виновных будет максимально жестким заявил спикер ГД Вячеслав Володин.Эти законы необходимы для защиты нашей страны, отметил председатель Госдумы. Володин напомнил, что в условиях проведения специальной операции на Украине Россия открыта для въезда и выезда иностранных граждан.По словам спикера, законопроекты поддержали все фракции ГД. "Авторами инициатив выступили более 380 депутатов. Наказание для диверсантов будет максимально жестким", – подчеркнул Володин.Предлагается внести поправки в Уголовный кодекс. Устанавливается ответственность за содействие диверсионной деятельности и вовлечение в нее, за призыв и склонение к финансированию таких актов. Виновным будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Уголовная ответственность устанавливается за обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ с целью совершения диверсий. Виновным также будет грозить пожизненное заключение.За участие в диверсионном сообществе устанавливается наказание до 10 лет лишения свободы. За пособничество в совершении диверсии – до 20 лет заключения.Также поправки предоставят возможность компетентным органам оперативно блокировать материалы с инструкциями о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов. Кроме того, депутаты одобрили дополнительные меры по противодействию легализации средств, добытых преступным путем.Ранее Госдума о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Нарушители будут платить штрафы в размере до 10 миллионов рублей.