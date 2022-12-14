15 декабря 2022 года проходит народный праздник День Аввакума и церковный день памяти пророка...

15 декабря 2022 года проходит народный праздник День Аввакума и церковный день памяти пророка Аввакума. В этот день матери отгоняли от своих детей крикас-ночниц – невидимых крикливых существ, вызывающих детский недуг, который сопровождался сильной раздражительностью и плаксивостью.Что можно делать 15 декабря 2022 года:1. В этот день принято просить Всевышнего и святых об изгнании из жилища различной нечисти и демонов.2. Девушки в этот день собираются для того, чтобы обсудить насущные вопросы во время общей работы. Представительницам слабого пола советуют шить, вязать или вышивать в этот день.3. В праздник можно молиться о даровании здорового крепкого сна себе или младенцу, который часто плачет по ночам.Что нельзя делать 15 декабря 2022 года:1. Нельзя делать ремонт — можно разбудить или потревожить Домового, который обидится на хозяев, может пакостить и хулиганить.2. Незамужним девушкам нельзя много веселиться, громко разговаривать, шуметь, устраивать застолья — к проблемам в личной жизни.3. Не рекомендуется посещение развлекательных или увеселительных заведений.Народные приметы на 15 декабря 2022 года:Пошёл дождь — ненастная погода сохранится до 30 января.Яркие звёзды — к морозам.Петух запел в мороз — скоро ждите потепления.Кошка спит весь день — к стуже и морозу, а если постоянно гуляет и громко мяукает — предстоит оттепель.Мороз и много снега — к урожайному году.Фото www.pxfuel.com/