69-летняя Ирина Понаровская сегодня выступает редко. Еще реже удостаивает вниманием светские мероприятия. Но для участия в большом праздничном концерте Наш новый год сделала исключение. За кулисами Крокус Сити Холла ее красотой восхитился корреспондент Дни.ру.

69-летняя Ирина Понаровская сегодня выступает редко. Еще реже удостаивает вниманием светские мероприятия. Но для участия в большом праздничном концерте "Наш новый год" сделала исключение. За кулисами "Крокус Сити Холла" ее красотой восхитился корреспондент "Дни.ру".Ирина Понаровская уже несколько лет как на пенсии. Но в это невозможно поверить, потому что выглядит она моложе иных, более юных, коллег по сцене.Смотришь на нее и хочется цитировать слова чеховской Аркадиной из "Чайки": "Вам двадцать два года, а мне почти вдвое... Кто из нас моложавее? Потому что я держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые...Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".Действительно, при виде Понаровской совсем не верится, что весной она отметит 70-летие. Оно помолодела и похорошела так, что почти невозможно узнать. Для участия в концерте она выбрала строгое черное платье в пол, подчеркивающее точеную фигуру, и серебристые перчатки с пайетками, Все – с большим вкусом и по возрасту. Никаких декольте, открытой шеи, старческих рук или дряблых ног, как любят коллеги. И в этом шарме, в этой элегантности – вся Понаровская.И ведь трудно поверить, что еще несколько лет назад она боролась со страшными недугами. В один момент здоровье певицы подкосилось настолько, что она была не в состоянии передвигаться самостоятельно. У нее случился микроинсульт и полгода она ходила только с помощью ходунков. К тому же, она страдала от проблем со слухом и лицом, которое заметно опустилось. Но теперь все беды позади – былая красота вернулась к артистке. Она стала еще прекрасней!..На концерте у нее был красивый дуэт с Зарой "Я больше не хочу". За кулисами она перекинулась парой слов с с Леонидом Агутиным и его отцом. А вот от общения с журналистами категорически отказалась – мол, не царское это дело. Сказала только, что настроение у нее отличное и чувствует себя хорошо. По сегодняшним непростым временам и это – ценно.