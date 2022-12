Мероприятие на днях прошло в Golden Palace. Ведущим церемонии награждения стал Слава Никитин (RU TV).

Лучшие предприниматели, топовые специалисты и бренды были объявлены в Москве в рамках международной премии Best Business Awards. Мероприятие на днях прошло в Golden Palace. Ведущим церемонии награждения стал Слава Никитин (RU TV).Побороться за главный приз могли участники со всего мира вне зависимости от пола, возраста, национальности, семейного положения, ниши и размера компании. Главное требование – иметь зарегистрированный бизнес. Причем подать заявку могли и фрилансеры, и владельцы компаний. Также к участию допускались топовые специалисты, которые вносят существенный вклад в развитие бизнеса, например, управленцы, маркетологи и программисты. Организатор события – Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой.Оценивало конкурсантов компетентное жюри: креативный продюсер телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов, ведущий разработчик компании Investorlift Дмитрий Катунин, коуч, эксперт по коммуникациям Кристина Петрухнова, главный редактор журнала Fresh Алена Александрова, редактор отдела моды журнала Trends People, дизайнер бренда украшений Anna Skorokhodova Accessorize Анна Скороходова, актриса Карина Мишулина, Senior Front End Developer в компании Shell Евгений Козак, владелец группы компаний IDL и розничного бизнеса с оборотом более 2 млрд. рублей, эксперт по подбору, обучению, адаптации и развитию персонала Алексей Платонов, предприниматель, основатель компании NDCG Алексей Невзоров, эксперт в области IT технологий Владимир Коровин, певица, телеведущая Даяна Брют, предприниматель Анастасия Яблонская и другие.Цель премии – популяризовать малый и средний бизнес, а также укрепить сотрудничество между предпринимателями и бизнес-специалистами из разных стран.Оргкомитет получил более 2000 заявок на получение премии. В итоге победителями стали: Валерий Глушков - «Лучший продюсер онлайн проектов», Danilova Diamonds и Лилия Данилова - «Лучший ювелирный бренд», Дмитрий Салтанов - «Лучший предприниматель в сфере производства», Anna Key - «Самая крупная сеть по наращиванию ресниц в России», Степан Мартюшев - «Лучший психолог для предпринимателей», Марсель Миннахмедов - «Лучший финансовый советник», Владислав Головкин - «Лучший коммерческий директор», Body Revolution и Александра Дерябина - «Лучший центр аппаратной коррекции фигуры и косметологии для мужчин и женщин», Анастасия Кочеткова - «Лучший энергопрактик», Оксана Мацко - «Лучший эксперт по инвестициям в недвижимость», Анастасия Витталь - «Лучший адвокат», Алиса Куприёва - «Лучший предприниматель в сфере искусства», Максим Никулин - «Лучший эксперт по аналитическим методам построения отчетности для повышения прибыли», Зафархон Алиходжаев - «Лучший руководитель в сфере логистики», Наталья Чеботарь - «Лучший топ-менеджер в сфере образования и IT», Олег Линников - «Сооснователь лучшей венчурной компании» и др.Также награды получили уже известные предприниматели и представители творческих видов бизнеса. А именно: Татьяна Тур - «Основатель лучшего музыкального продюсерского центра», Елена Летучая - «Лучшая ведущая и ТВ продюсер», Антон Пинский - «Лучший ресторатор», Владислав Лисовец - «Основатель лучшего салона красоты», Дмитрий Спиридонов - «Лучший предприниматель в сфере IT», Лера Кудрявцева - «Лучшая телеведущая развлекательной программы», Янина Студилина - «Лучшая актриса», Арсений Шульгин - «Лучший предприниматель в сфере онлайн», Марика Дегас - «Создатель лучшей трансформационной программы».Своими выступлениями гостей премии порадовали артисты: Lina Lee, NJohn, Максим Заяц, Нина Фокина, Liza Diez, Евгения Короткевич, Ивайло Филиппов, Lora Lea, Анна Вернов, Ринат Хуззятов, Dianova, группа TOBE, проект Lavrik & MOROZOVA, Полина Литвинова, Даяна Брют, Настя Годунова.Партнерами премии стали: профессиональная косметика для волос BB One, косметический бренд из Южной Кореи Cettua, сеть студий эпиляции и эстетики в Москве BeautiQstudio, парфюмерия Shik Pshik, салон 13 by Timati.Фото - Екатерины Танклиевской.Сайт премии - www.best-business-awards.ru