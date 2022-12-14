В Свердловской области охотник застрелил своего друга, перепутав его с лосем. Об этом сообщает . Мужчина выстрелил в сторону, где, как он думал, находится животное. Однако вместо этого ранил ..

В Свердловской области охотник застрелил своего друга, перепутав его с лосем. Об этом сообщает .Мужчина выстрелил в сторону, где, как он думал, находится животное. Однако вместо этого ранил своего товарища в голову. Ранение оказалось смертельным – пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.