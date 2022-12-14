В Петушинском районе открыли очередной отрезок трассы М-12. Старт движению дал Президент Владимир...

В Петушинском районе открыли очередной отрезок трассы М-12. Старт движению дал Президент Владимир Путин. Какое название выбрали для скоростной автомагистрали? Расскажет Максим Калашников.Петушки, Костерёво и несколько других населённых пунктов теперь можно объехать по скоростной автотрассе. Разрешённая скорость здесь - до 110 километров в час. Новый отрезок трассы Москва-Казань протяженностью 58 километров дорожники построили на год раньше срока. Лично благодарность строителям выразил зампред правительства России Марат Хуснуллин.Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:- Эта трасса и так была в рекордные сроки. У нас никогда за 3 года в стране не строилось дорог такого уровня. Но сейчас мы поставили задачу даже быстрее, чем в три года.М-12 - это дополнительная дорожная артерия для нашей страны. Губернатор Александр Авдеев отметил: новый транспортный коридор позволит разгрузить и привести в порядок трассу М-7, а также ускорить перевозку грузов и пассажиров.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Огромный вклад в экономику и всей страны в целом. Для Владимирской области это тоже ключевая одна из трасс, потому что это станет тоже осью развития новых экономических зон, появления новых инвестиций в регион и новых рабочих мест.В режиме видеоконференции в церемонии открытия участие принял Президент Владимир Путин. К нему присутствующие обратились с просьбой утвердить имя для трассы, выбранное путём всероссийского голосования.- Голосованием победило название "Восток". Вроде как на восток идёт дорога. И вот большинство приняли "Восток". Мы сегодня в преддверии открытия просим утвердить это решение.- Давайте. Как люди сказали, так и сделаем.Затем движению по новому участку был дан старт.- Начинаем движение.- Поехали, коллеги. Запускаемся.Скоростная автомагистраль - уникальный проект для нашей страны, который позволит автомобилистам сократить время в пути. Позаботились строители и о диких животных, оборудовав для них специальные переходы- экодуки.Вадим Жаринов, руководитель проектов государственной компании "Российские автомобильные дороги":- Стада кабанов, лоси. То есть животных очень много во Владимирской области. И мы проходили через лесные массивы. И вот эти скотопрогоны для диких животных - уже сейчас задействованы.Дмитрий Гусев - сотрудник службы аварийных комиссаров, которая будет следить за безопасностью на новом участке дороги. В случае поломки он и его коллеги готовы прийти на помощь автомобилистам.Дмитрий Гусев, аварийный комиссар автомагистрали М-12 "Восток":- Если поломка двигателя, то вызываем эвакуацию. Если какая-то мелкая поломка, то оказываем помощь для устранения этой поломки и дальнейшего движения транспортного средства.Проезд по участку сразу же будет платным - 4 рубля за километр дороги для легковых машин и мотоциклов. И 12 - для грузовиков.Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”