За 25 лет реализации федеральной программы по подготовке специалистов в нашем регионе ее...

За 25 лет реализации федеральной программы по подготовке специалистов в нашем регионе ее выпускниками стали 750 человек. Многие из них сейчас руководят предприятиями и работают в органах власти. Репортаж Веры Куликовой.Участие в президентской программе подготовки управленческих кадров дает возможность предприятиям и организациям региона модернизироваться и переходить к новым формам и принципам управления, решать проблемы в процессе подготовки и стажировки своих специалистов, устанавливать новые контакты с российскими и зарубежными предприятиями. Михаил Драгомиров - один из выпускников программы. Прошел ее в 2011-м. Стажировался в Германии на автогиганте "Мерседес".Михаил Драгомиров, руководитель проектного бюро "Инженерные технологии", выпускник Президентской программы:- Программа мне позволила нарастить ключевые компетенции в области управления кадрами, в области менеджмента, в области управления проектами, которые мне как раз пригодились в моем бизнесе, в моей дальнейшей работе. И я смог сформировать такие компетенции, которые уже позволили мне достигать каких-то результатов.Зампредседателя Заксобрания Роман Кавинов - тоже выпускник этой программы. До работы в областном парламенте занимался бизнесом.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Когда есть конкретные задачи, и когда ты понимаешь как, что нужно, какие шаги предпринять, как нужно спланировать свою деятельность для того, чтобы этой задачи достигнуть, а это, в том числе, на Президентской программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства именно дается это понимание, как простраивать, в том числе, и личную работу, личное планирование.Выпускники программы, в регионе их 750, работают сейчас в администрации области, руководят образовательными организациями и учреждениями здравоохранения, крупными промышленными предприятиями. Некоторые из них приняли участие в юбилейной стратегической сессии "Точки роста экономики Владимирской области". Возможно, представленные ими проекты помогут в развитии промышленности, торговли и туристического бизнеса региона. Презентация и защита проектов прошли в присутствии заместителя губернатора области Владимира Куимова. Тоже выпускника программы. Курс подготовки Куимов прошел в знаменитой Плехановке. Все предложения, заверил замглавы региона, обязательно будут реализованы. Новый взгляд грамотных управленцев поможет Владимирской области развиваться в нужном направлении.Вера Куликова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”