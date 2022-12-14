Область продолжает подготовку к тысячелетию Суздаля. Его отметят в 24-ом году. И это будут...

Область продолжает подготовку к тысячелетию Суздаля. Его отметят в 24-ом году. И это будут торжества всероссийского масштаба.Одна из ключевых задач - реставрация знаковых объектов города-музея. И если, к примеру, сейчас реставрируется колокольня в суздальском кремле и закрыта лесами колокольня Преподобенская - одна из самых высоких в России, то приступить к работам на знаменитых Торговых рядах планируют в 2023-ем. Как сообщил "Вестям" первый заместитель губернатора Александр Ремига, завершить их именно к юбилею не получится. Много времени ушло на подготовку проектно-сметной документации реставрации Торговых рядов.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Это памятник архитектуры. И здесь торопиться было бы неправильно. Документация выйдет со дня на день. И в течение 23-его года задача- провести конкурсные процедуры и все работы. Объективно понимаем и сейчас специалисты подсказывают, что это займёт около 14 месяцев. То есть мы зайдём в 24-ый год. Но зато это будет сделано качественно, без спешки. Ключевой объект Суздаля будет приведён в порядок.Александр Ремига уверен, туризм - это всегда авангард экономики, "обложка" региона. На какие проекты, кроме туризма, делают ставку? Об этом Александр Ремига рассказал в интервью ГТРК "Владимир".