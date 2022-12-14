14 декабря Дарья Сагалова отмечает день рождения. Ей исполняется 37 лет.

14 декабря Дарья Сагалова отмечает день рождения. Ей исполняется 37 лет.Дарья Сагалова завоевала любовь зрителей благодаря роли взбалмошной и не слишком сообразительной блондинки Светы Букиной в популярном сериале "Счастливы вместе". Однако в реальности актриса совсем не похожа на свою экранную героиню. В отличие от Светы, которая не стремилась к знаниям и меняла парней как перчатки, Дарья всегда хорошо училась и выступала за семейные ценности.Будущая артистка появилась на свет в 1985 году и росла артистичным ребенком. В школьные годы она занималась танцами, дебютировала на сцене и мечтала связать жизнь с творчеством. Однако все оказалось не так просто. Родители Дарьи хотели для нее серьезной профессии, поэтому девушке пришлось получать два образования параллельно.Помимо заочки в Плехановском институте, который выбрали родители, Сагалова окончила хореографическое отделение МГУКИ. А вскоре после получения диплома у нее появилась своя театральная студия. Впрочем, собственное дело стало далеко не первым ее достижением.В 2006 году, еще до окончания учебы, Дарья буквально проснулась знаменитой на всю страну. Именно тогда на экраны вышел сериал "Счастливы вместе", в котором молодая актриса сыграла роль блондинки Светы Букиной. Сагалова блестяще вжилась в образ, стала настоящей звездой и начала активно получать новые приглашения.Зрители часто ассоциировали артистку с ее экранной героиней. На самом же деле Дарья всегда была полной противоположностью непосредственной Светы. Прямое доказательство этого – личная жизнь актрисы. К своим 37 годам она не только построила крепкий брак с единственным мужем, но и стала многодетной мамой.Со своим возлюбленным, предпринимателем Константином Масленниковым, звезда познакомилась благодаря актеру Алексею Чадову. Прежде чем вступить в брак, будущие супруги долгое время присматривались друг к другу и были друзьями. Возможно, именно поэтому их союз оказался таким удачным. Сейчас в семье подрастают трое детей.Несмотря на то, что браку актрисы исполнилось уже 10 лет, она предпочитает не распространяться о личном. Звезда, насколько это возможно, скрывает от публики мужа, наследников и детали своей семейной жизни. Кроме того, Дарья давно нигде не снимается. Вместо этого она посвящает себя близким и обучению танцоров.