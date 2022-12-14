Школьный музей из Владимирской области представил выставку в Музее Победы. В Музее Победы 13...

Школьный музей из Владимирской области представил выставку в Музее Победы.В Музее Победы 13 декабря открылась выставка «Летопись народного подвига». Временную экспозицию подготовили школьные музеи Москвы и города Коврова Владимирской области.На выставке представлено около 100 раритетов, в том числе из коллекций музея «Бухенвальдский набат» школы № 14, сообщает пресс-служба Музея Победы.«Мы выставляем подлинные письма бывших узников фашистских лагерей, воспоминания, фотографии, модель весов, на которых взвешивали в концлагере хлеб, лагерные деньги, обувь из Бухенвальда», — отметила директор ковровской школы Светлана Сорокина.Посетители увидят личные вещи фронтовиков, фотографии и документы времен войны. Например, среди экспонатов - словари и разговорники для изучения немецкого языка красноармейцами, изданные в годы войны. Одна из витрин посвящена клубу художественной самодеятельности 436-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии, который был создан для поддержания боевого духа у бойцов. Посетителям покажут программы выступления, сценарии спектаклей, музыкальные инструменты.В рамках церемонии открытия школьники выступили с музыкально-поэтическими композициями, а представители "Императорского монетного двора" передали школам в дар коллекции памятных медалей «Дорога к Победе».Выставка продолжит работу до 27 декабря.Фото и видео пресс-служба Музея Победы.