Стало известно, что чаще всего передают в пункты Москва помогает.

Стало известно, что чаще всего передают в пункты "Москва помогает".В минувшую пятницу, 9 декабря, в столице заработали пункты сбора новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает". Они открылись на 19 площадках "Московских сезонов". Там принимают как сладости и игрушки для живущих на новых территориях России детей, так и теплые вещи и предметы личной гигиены для участников СВО.Спустя несколько дней сотрудники таких пунктов подвели первые итоги. Как оказалось, москвичи чаще приносят сладкие наборы. Много таких подарков собрали на площади Славы в Кузьминках, в сквере на улице Хачатуряна в Отрадном, а также на Митинской улице. Популярными подарками для детей также являются игрушки. Их особенно много на Сухонской улице в районе Южное Медведково. Детские книги активно приносят в пункты на Митинской улице, улице Перерве в районе Марьино и Святтоозерской улице в районе Косино-Ухтомское.Для участников СВО собрали много теплых носков, варежек, перчаток и предметов личной гигиеты – например, на улице Перерве, площади Славы и бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда. Волонтеры акции рассказали, что посетители благодарят за организацию такого собора, ведь очень важно, чтобы каждый мог оказать поддержку."Некоторые спрашивают, что будет особенно приятно получить нашим военным в предновогодние дни, и планируют прийти к нам еще раз", – сообщили они.Жители столицы также приносят в пункты "Москва помогает" открытки и письма для военнослужащих. Новогодние поздравления на участников СВО готовят не только взрослые, но и школьники. Запущен специальный волонтерский проект "С теплом в сердце".Дети и подростки могут отправить поздравительное письмо до 23 декабря. Необходимо передать его лично в Московском центре "Патриот. Спорт" или сотрудникам волонтерской организации в школе. Подробнее об акции рассказывается на сайте .