За ночь с 13 на 14 декабря в столице выпало 11 миллиметров осадков.

За ночь с 13 на 14 декабря в столице выпало 11 миллиметров осадков в виде снега, что составляет порядка 20% от месячной нормы. Температура воздуха опустилась до -5 градусов, к концу дня она достигнет -10 градусов.Из-за снегопада в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение действует в столичном регионе до полудня четверга из-за гололедицы.По данным центра погоды "Фобос", снег будет идти в Москве практически до конца недели. Небольшой перерыв ожидается в воскресенье, 18 декабря.Как следует из данных сервиса "Яндекс Пробки", сейчас дорожная ситуация в городе оценивается в 10 баллов. Затруднения наблюдаются при движении в центр, а также на МКАД, ТТК и Садовом кольце. Уменьшение заторов ожидается к полудню.В связи с непогодой в столичных аэропортах задержаны или отменены 53 рейса. По данным сервиса "Яндекс Расписания", наиболее сложная ситуация сейчас в Домодедово: там отменили четыре рейса, а задерживают еще 26.Как сообщает ТАСС, в Росавиации заверили, что, несмотря на задержки, крупных сбоев в работе воздушных гаваней Москвы нет. Из-за сложных метеоусловий усилены меры по очистке инфраструктуры от снега, обслуживанию воздушных судов и их антиобледенительной обработке.На фоне непогоды городские службы столицы перешли в усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, осуществляется противогололедная обработка и очистка дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств.Горожанам рекомендуется временно пересесть на общественный транспорт, чтобы снизить транспортную нагрузку. Кроме того, это позволит коммунальным службам быстрее убрать улицы от снега. Водителей призывают быть внимательнее, особенно на съездах с мостов и эстакад.