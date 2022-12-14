Стала известна стоимость проезда по трассе М12 во Владимирской области. Проезд по открывшимся...

Стала известна стоимость проезда по трассе М12 во Владимирской области.Проезд по открывшимся участкам автотрассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург будет стоить 229 рублей, сообщает ТАСС"Эта трасса оборудована системой free float, свободный поток, этот участок будет стоить 229 рублей", – рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко,13 декабря Владимир Путин дистанционно открыл новые участки трассы М-12 во Владимирской и Свердловской областях. Участие в церемонии запуска транспортного движения по трем участкам трассы также приняли вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.Стоимость проезда по всей трассе М-12 Москва – Казань составит около 3 тысяч рублей. Указанная стоимость может быть снижена за счет скидки в 15%. Цена за километр будет определяться в зависимости от участка.Фото www.pxfuel.com/