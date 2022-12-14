Ксения Собчак оказалась замешена в не очень приятной истории.

Ксения Собчак оказалась замешена в не очень приятной истории.Богатые на скандалы выдались последние месяцы уходящего года для знаменитой журналистки. Сначала она влипла в уголовщину, когда ее сотрудников задержали по делу о вымогательстве. По нему Ксения Собчак проходит свидетелем, но из-за одной своей махинации она все же угодила в суд.Приключения в жизни блондинки не закончились. На этот раз на нее подали в суд – женщина, которая занималась установкой каминов в ее доме. Журналистка вроде бы не бедствует, а за всю свою работу получает очень хорошие деньги! Однако что-то ей помешало выплатить всю сумму за работу по ее хоромам: Елене Лякишевой она отдала лишь предоплату.Возможно, Ксения Собчак подумала, что эту историю удастся скрыть, но, благодаря прессе, попалась после подлого обмана, в котором ее и обвинила женщина. В итоге обиженная мастерица подала заявление и иск в Хамовнический суд в надежде получить деньги за свой тяжкий труд.Теперь женщина намерена взыскать с супруги Константина Богомолова недополученную оплату и пени в сумме трех миллионов. Пока о событиях можно судить лишь по информации в прессе, ведь сама журналистка предпочитает хранить молчание. Возможно, Ксения Собчак решит прокомментировать ситуацию и как-то оправдать свои действия.