Банда телефонных мошенников выманила у 83-летней жительницы подмосковного Орехово-Зуева 400 тысяч рублей. Одного из подозреваемых задержали, сообщает . Пенсионерке позвонила женщина, ..

Банда телефонных мошенников выманила у 83-летней жительницы подмосковного Орехово-Зуева 400 тысяч рублей. Одного из подозреваемых задержали, сообщает .Пенсионерке позвонила женщина, которая представилась медицинским работником. Она сообщила, что дочь 83-летней жительницы Подмосковья стала виновником ДТП. Якобы в аварии пострадал ребенок и теперь ему требуется операция за 800 тысяч. У пенсионерки оказалась только половина суммы, и она передала ее "помощнику" звонившей мошенницы. По данным интернет-издания , лишь позднее женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.В итоге правоохранители задержали мужчину, который забирал у пенсионерки деньги. 34-летний житель Северо-Кавказского округа рассказал, что нашел работу курьера в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", пишут .